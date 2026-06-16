Ракетная опасность объявлена в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим ракетной опасности введен в Пермском крае, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, все оперативные службы находятся в полной готовности.

Ранее ракетную опасность объявили в Татарстане. Местных жителей, находящихся на улице, призвали отправиться в укрытия и иные безопасные места. Тем, кто пребывает дома, рекомендовали не подходить к окнам.

В конце мая режим ракетный опасности впервые ввели на территории всего Уральского федерального округа. Из-за этого аэропорты в Татарстане, Екатеринбурге и Челябинске приостановили прием и выпуск самолетов. Позднее все ограничения были сняты.