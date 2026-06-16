МЧС Москвы: пожар на столичном МНПЗ оперативно локализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар, который возник на территории Московского НПЗ, локализован. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.

На данный момент пожарные продолжают тушить возгорание. В ведомстве уточнили, что угрозы распространения пламени нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

16 июня Сергей Собянин сообщил, что объект МНПЗ оказался поврежден одним из дронов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Мэр добавил, что атака БПЛА на Москву продолжает отражаться с утра 16 июня. В настоящее время в столичном регионе ликвидировано 60 беспилотников.

