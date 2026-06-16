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16 июня, 10:35

Происшествия

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края, возникший после падения обломков БПЛА, полностью ликвидирован. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По уточненным данным, в ликвидации возгорания были задействованы 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России.

О возгорании на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА стало известно утром 16 июня. Пострадавших нет, движение на участке дороги от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского временно перекрывали.

В то же время в Белгородской области у села Дорогощь два человека пострадали при атаке FPV-дрона на автомобиль. Мужчины получили осколочные ранения и были госпитализированы.

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