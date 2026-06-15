Три человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека пострадали в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

Два человека получили травмы после того, как FPV-дрон взорвался на остановке в городе Шебекино. В частности, у женщины выявлено проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, а у мужчины – проникающее ранение груди. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь. В результате случившегося также повреждено остекление коммерческого объекта.

Помимо этого, в хуторе Ржавец БПЛА ударил по "Газели". Водитель был госпитализирован с осколочным ранением бедра. Его транспортное средство посекло осколками. В свою очередь, в селе Кукуевка из-за взрыва FPV-дрона в двух частных домах были разбиты окна и повреждена линия электропередачи.

Кроме того, в селе Бобрава в результате атаки беспилотника были повреждены остекление частного дома и машина, а в городе Грайвороне автомобиль получил повреждения после удара FPV-дрона.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели трех граждан в результате атаки БПЛА на жилой сектор. Ранения получили еще три человека, в том числе годовалый ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждения частных домов и коммерческих объектов зафиксированы в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинском. На местах ЧП уже работают экстренные службы и сотрудники правительства.

