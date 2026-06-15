Три человека погибли при атаке БПЛА в Тульской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников на жилой сектор городского округа Тула. Ранения получили еще три человека, в том числе годовалый ребенок, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Повреждения частных домов и коммерческих объектов зафиксированы в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На местах ЧП уже работают экстренные службы и сотрудники правительства. В регионе сохраняется опасность БПЛА.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!" – добавил Миляев.

Ранее украинский беспилотник атаковал жилой дом в городе Орле. В результате один человек погиб, еще восемь получили травмы. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Жители пострадавших квартир размещены в городских гостиницах.

В Брянской области мирная жительница погибла из-за атаки вражеского дрона в деревне Сагутьево. Кроме того, во время атаки БПЛА ранения получили еще двое мужчин. Пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь.