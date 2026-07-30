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Мессенджер MAX интегрировали в приемную кампанию в вузы 2026 года. Проект был реализован при поддержке Минобрнауки России, сообщили в пресс-службе платформы.

Теперь при зачислении студенты будут получать уведомление от портала "Госуслуги" со ссылками на официальные учебные чаты вузов в этом мессенджере. Кроме того, первокурсники смогут пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве.

Как добавили в пресс-службе, сейчас в MAX насчитывается более 230 тысяч студенческих чатов с общим охватом 2,4 миллиона участников. У самих вузов – более 5 тысяч каналов.

Нововведение прокомментировал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов, отметивший, что университеты активно осваивают возможности платформы. В свою очередь, замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук добавил, что интеграция с MAX позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня.

Ранее в интерфейсе национального мессенджера появился четвертый по счету язык – бразильский вариант португальского. Теперь пользователям стала доступна возможность регистрации с телефонным кодом Бразилии.

До этого в MAX были доступны английский и испанский языки, последний добавили примерно полмесяца назад. При этом регистрация доступна из 40 стран, число иностранных пользователей превышает 10 миллионов.

