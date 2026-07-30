Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пятый Международный транспортный саммит пройдет в Москве 3–4 августа, рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"Уже в пятый раз Международный транспортный саммит собирает профессионалов со всего мира, чтобы сверять подходы, делиться наработками и вместе искать ответы на вызовы, которые стоят перед мегаполисами", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

Заммэра отметил, что столичный транспорт является одним из самых технологичных, современных и безопасных в мире. При этом решения, которые власти внедряют в рамках Стратегии развития транспорта, можно масштабировать в других городах и странах.

Организатором саммита выступает Дептранс при поддержке столичного комитета по туризму и департамента инвестиционной и промышленной политики. Участие в мероприятии примут гости из десятков стран и зарубежных городов.

В программе заявлены несколько ключевых блоков. Москва представит опыт разработки и реализации Стратегии развития, запланировано подписание официальных документов о сотрудничестве между правительством Москвы и городами-партнерами. Также будет расширена платформа UrbanTransportData, которая позволяет сравнивать эффективность транспортных систем мегаполисов, прогнозировать пассажиропотоки и внедрять эффективные практики управления.

Ранее Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса. Новый транспорт будет обслуживать маршрут № 119 Киевский вокзал – метро "Нагорная". При этом Москва стала первой в Европе и США по количеству электробусов, которые обеспечивают работу более 300 маршрутов наземного транспорта. Доля такого транспорта в рабочем парке составляет около 60%.

