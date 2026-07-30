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30 июля, 16:26

Происшествия

Польша депортировала колумбийца за нацистский жест в Освенциме

Фото: ТАСС/Zuma

В Польше приняли решение о депортации гражданина Колумбии, который во время посещения мемориального комплекса на месте бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) продемонстрировал нацистское приветствие. Об этом сообщила польская погранслужба в соцсети X.

Инцидент произошел в середине июля. 34-летний колумбиец, фотографируясь на территории мемориала, вскинул руку в нацистском приветствии. После этого он был задержан полицией.

"Польская полиция задержала гражданина Колумбии, который на территории музея "Аушвиц-Биркенау" пропагандировал нацизм и осквернил место памяти", – указано в сообщении.

Решение в отношении иностранца принял комендант отделения Службы охраны границы в Кракове. Колумбиец должен вернуться на родину, кроме того, ему в течение пяти лет запрещено въезжать в Польшу и страны Шенгенской зоны.

Ранее в Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий на кладбище советских солдат, облив их красной краской. Полиция уже начала расследование. Из-за случившегося комплекс закрыт для посещения до дальнейшего уведомления.

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