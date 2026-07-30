Советник президента Ямпольская заявила, что в РФ не "отменят" Пугачеву из-за Галкина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Советник президента РФ Елена Ямпольская, говоря о статусе певицы Аллы Пугачевой в России, заявила, что в стране не практикуют "отмены" деятелей культуры. Слова Ямпольской приводит журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Поводом для комментария стал вопрос, как действия супруга артистки, шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) могут повлиять на положение Пугачевой.

"Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую", – ответила Ямпольская.

По ее словам, если речь не идет о нарушениях закона, "никогда ничего запрещаться и отменяться не будет".

Ранее СМИ сообщили, что Пугачева не планирует посещать Россию в ближайшее время. При этом музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщал, что певица может приехать и дать концерт в Москве. Однако визит не состоялся, так как о ее планах стало известно журналистам.