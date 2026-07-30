Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 15:56

Политика

Советник президента Ямпольская заявила, что в РФ не "отменят" Пугачеву из-за Галкина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Советник президента РФ Елена Ямпольская, говоря о статусе певицы Аллы Пугачевой в России, заявила, что в стране не практикуют "отмены" деятелей культуры. Слова Ямпольской приводит журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

Поводом для комментария стал вопрос, как действия супруга артистки, шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) могут повлиять на положение Пугачевой.

"Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую", – ответила Ямпольская.

По ее словам, если речь не идет о нарушениях закона, "никогда ничего запрещаться и отменяться не будет".

Ранее СМИ сообщили, что Пугачева не планирует посещать Россию в ближайшее время. При этом музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщал, что певица может приехать и дать концерт в Москве. Однако визит не состоялся, так как о ее планах стало известно журналистам.

Читайте также


политикашоу-бизнес

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика