В Едином центре поддержки участников СВО прошел мастер-класс для ветеранов

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей прошел мастер-класс по пауэрлифтингу для ветеранов. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Занятие провел четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и многократный рекордсмен России по жиму штанги лежа Роман Брехов. Мероприятие стало частью городской программы по поддержке участников СВО, их семей и адаптации ветеранов к мирной жизни.

Как отметила директор центра Дария Старовойтова, физическая активность помогает бывшим военнослужащим восстанавливать форму, укреплять уверенность в себе, расширять круг общения и находить новые цели после возвращения. В центре развивают разные форматы помощи – от занятий с профессиональными тренерами с учетом индивидуальных возможностей до встреч с ведущими спортсменами.

Во время встречи Брехов рассказал о своем спортивном пути, поделился принципами безопасных тренировок и объяснил, как правильно подобранные нагрузки помогают восстанавливаться после травм. Особое внимание он уделил адаптивному спорту и занятиям пауэрлифтингом для людей с ограниченными возможностями.

Участники мастер-класса освоили базовые упражнения, потренировались под руководством чемпиона и получили индивидуальные рекомендации. Они узнали о технике жима штанги лежа с протезами и возможностях специализированного оборудования для адаптивного спорта.

"Пауэрлифтинг, прежде всего, укрепляет дух, и именно поэтому его называют спортом железных людей. Это я и хотел показать ветеранам: не так важно, есть ли особенности здоровья, гораздо важнее настрой", – подчеркнул Брехов.

Ветеран СВО Алексей Выборнов поделился впечатлениями после мастер-класса, отметив, что присутствие известного спортсмена вдохновило его на более активную работу. По его словам, спорт помогает восстановить веру в себя: сначала радуют маленькие победы, а затем приходит осознание, что возможности гораздо шире, чем представлялось. Это придает силы для постановки новых целей и дальнейшего движения вперед.

В свою очередь, тренер Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Анастасия Шевелева, которая уже более двух лет проводит индивидуальные тренировки для ветеранов, отметила, что центр стремится сделать спорт доступным для всех, независимо от состояния здоровья.

Для участников СВО разрабатываются персональные программы, адаптируются упражнения и оказывается поддержка на всех этапах тренировок. Для многих ветеранов регулярная физическая активность становится частью реабилитационного процесса и увлекательным занятием, которое помогает вернуть внутреннюю уверенность.

Ранее в Москве состоялась целая серия спортивных мероприятий для ветеранов спецоперации, организованная Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Участники соревновались в боулинге, стендовой стрельбе и картинге.

Например, соревнования по стендовой стрельбе прошли под руководством профессионалов. Участники изучали правила, отработали стойку и прицеливание, а затем выполнили серию выстрелов по движущимся мишеням.

