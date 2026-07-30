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30 июля, 13:35

Политика

Туск без экспертизы заявил о падении российской ракеты в Польше

Фото: ТАСС/POOL/ANDY RAIN

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в окрестностях села Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве упала якобы российская баллистическая ракета X-101. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на TVP Info.

Глава польского правительства сделал это заявление на открытии заседания кризисного штаба в Люблине. При этом он признал, что результаты обследования найденных обломков еще не поступили.

По данным оперативного командования польской армии, сигнал о неопознанном объекте поступил ночью 30 июля. В 03:40 по местному времени (04:49 по московскому времени. – Прим. ред.) радары зафиксировали его в юго-восточной части воздушного пространства республики. Позднее на месте падения в поле у населенного пункта Тарнавы-Колония обнаружили воронку диаметром 10 метров и обломки.

Ранее эксперты заявляли, что Польша оказалась не готова к современным военным конфликтам. Государство укрепляло боевую мощь, но не смогло подготовиться к гибридным противостояниям.

Например, страна не готова к угрозам беспилотников. В Минобороны указывали, что подготовка была к более традиционному типу войны, однако оказалось, что более дешевые методы, например БПЛА, могут быть "очень успешными".

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