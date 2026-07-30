Полиция Чехии не обнаружила отпечатков митрополита Илариона на пакетиках с наркотиками

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Чешские правоохранители, задержавшие митрополита Илариона, не обнаружили его отпечатков пальцев на пакетиках с наркотиками, найденных в его машине. Об этом сам архиерей рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам митрополита, ни криминалисты, ни служебная собака не выявили в автомобиле следов, указывающих на контакт пассажиров с запрещенным веществом.

"На изъятых пакетах, кошельке и банкнотах проводился поиск отпечатков пальцев и следов ДНК, однако были обнаружены только отпечатки пальцев полицейского, который их нашел", – процитировал он письмо своего адвоката.

Священнослужитель отметил, что при обыске не было ни видеосъемки, ни понятых, ни свидетелей. Его самого и других пассажиров увели в здание заправки на время осмотра багажника.

Как следует из письма адвоката, машину остановили не случайно, а на основании анонимного сообщения. Полицейские знали, кого и когда задержат, и выбрали место. Причем один из стражей порядка был одет в форму, отличавшуюся от формы остальных патрульных.

Адвокат также указал, что этот полицейский осмотрел салон поверхностно и сосредоточился на багажнике, где за боковой обвивкой нашел небольшой кошелек. В нем лежали две купюры по 50 евро и несколько полиэтиленовых пакетиков с белым порошком, оказавшимся наркотиком в незаконном количестве.

"Важно то, что этот полицейский не пользовался перчатками, и поэтому на кошельке, пакетиках и купюрах остались только его отпечатки пальцев", – передал митрополит слова адвоката.

Только после этого на место вызвали криминалистов, которые зафиксировали находку. Однако собака не обнаружила в автомобиле других наркотиков. В итоге, заключил архиерей, полиция приостановила дело в отношении него и пассажиров машины.

Священнослужитель был задержан по подозрению в хранении наркотиков в Чехии 25 мая. Его отправили в СИЗО, но вскоре отпустили без предъявления обвинений и без каких-либо условий. Сам митрополит отрицал свою причастность к незаконному обороту наркотиков.

Спустя время Иларион вернулся в Россию, откуда его направили служить в храм святых апостолов Петра и Павла в бразильском городе Санта-Роза. Однако патриарх Кирилл изменил его место служения, определив митрополита в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье. Причем сам Иларион попросил разрешения остаться в РФ, чтобы заботиться о своей престарелой матери.