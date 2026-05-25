Чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков

Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотических веществ. Об этом РИА Новости сообщили в окружении священнослужителя.

"В 10:30 начался допрос Владыки (митрополита Илариона. – Прим. ред.) при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката", – сказал его помощник.

На данный момент священнослужитель находится в СИЗО, у него изъяли личные вещи.

При этом минувшей ночью митрополита Илариона посетил его адвокат. Российский консул ознакомился с условиями содержания и будет присутствовать на предстоящем допросе.

В то же время в Кремле заявили, что не располагают сведениями о задержании митрополита в Карловых Варах.

"Мы ничего не знаем на этот счет", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Митрополит Иларион (Алфеев) занимал пост председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата с 2009 по 2022 год. В период с 2022 по 2024 год он возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию Русской Православной Церкви. В 2024 году, по решению Синода РПЦ, митрополит Иларион был освобожден от занимаемой должности и переведен на покой. После этого он совершал богослужения в храме святых Петра и Павла в Карловых Варах.

