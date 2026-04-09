Habertürk: актер Бурак Дениз задержан в ходе антинаркотической операции в Стамбуле

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/_burakdeniz

Популярный турецкий актер Бурак Дениз, известный по роли в "Королеве ночи", задержан в Стамбуле в ходе антинаркотической операции полиции, сообщает Habertürk.

Всего задержаны 11 человек из 14, в отношении которых имеется решение прокуратуры о взятии под стражу. Кроме Дениза, в их числе оказался рэпер Эндер Эроглу, также известный как Норм Эндер.

Ранее сообщалось, что в ходе антинаркотических рейдов были задержаны не менее 9 известных турецких деятелей шоу-бизнеса и кино.

Среди них оказались звезда сериалов "Дом, в котором ты родился" и "Полет птицы" Ибрагим Челиккол, а также поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо и Мустафа Джеждели. Кроме того, под стражу были взяты модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и музыкальный продюсер Илькай Сенджан.

Помимо этого, в январе под стражу поместили актера сериала "Клюквенный щербет" Догукана Гюнгера. Он признался в употреблении веществ, раскаялся и пообещал завязать с этим.

А Исмаил Хаджиоглу, известный зрителям по телешоу "Дети рая", лишился главной роли после задержания и признания в употреблении наркотиков.

