Mynet: актер турецкого сериала "Дети рая" лишился роли после задержания за наркотики

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ismailhaciogluofficial

Актер турецкого сериала "Дети рая" Исмаил Хаджиоглу лишился главной роли после задержания и признания в употреблении наркотиков. Об этом сообщает Mynet.

Полиция в Стамбуле задержала 17 подозреваемых в употреблении запрещенных веществ, в том числе музыкантов и актеров. Среди них оказался Хаджиоглу, муж одной из актрис сериала "Великолепный век".

При этом отмечается, что результаты его теста на наркотики еще не готовы, однако он признался в их употреблении на допросе. В случае положительного результата суд может арестовать артиста или применить другие юридические меры.

На фоне этого начались поиски нового актера на место Хаджиоглу. Сериал "Дети рая" выходит на госканале TRT1 с 2025 года.

Ранее в употреблении наркотиков признался актер турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер. Его задержали в Стамбуле 5 января во время антинаркотического рейда.

Актер раскаялся из-за произошедшего и пообещал, что больше не будет употреблять наркотики. Он также указал, что не передавал никому запрещенные вещества и не принимал участия в подобного рода "вечеринках".

