РПЛ совместно с клубами мониторит готовность полей к рестарту сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская премьер-лига (РПЛ) вместе с футбольными клубами следит за состоянием полей перед второй половиной сезона, которая начнется 27 февраля. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Александр Алаев.

Президент РПЛ поздравил всех с возвращением к матчам, добавив, что многие соскучились по футболу. Он добавил, что рад из-за выполнения клубами программы, запланированной в межсезонье. По его словам, почти все встречи в этот период были сыграны. Кроме того, закрылось трансферное окно, которое Алаев охарактеризовал как яркое.

"Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят", – отметил президент РПЛ.

Он уточнил, что по некоторым полям есть опасения. Однако, по его словам, существует надежда на лучший исход.

"Я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре", – подчеркнул Алаев.

Президент РПЛ также рассказал, что в межсезонье лига помогла с организацией Кубка легенд. Он назвал этот турнир потрясающим. Алаев поблагодарил зрителей за посещение матчей этого состязания, а также футболистов за игру.

"У меня, честно, такая ностальгия, ни одного матча не пропустил, все посмотрел. Отличное мероприятие, рад, что мы совместно с организатором, с правительством Москвы это сделали", – заключил президент РПЛ.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил о необходимости рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах, пояснив, что запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти.

Генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поддержал слова Инфантино и указал, что глава FIFA последовательно отстаивает свою позицию.

