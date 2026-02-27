Депутат Нилов: пятница, 6 марта, не будет сокращенным рабочим днем

Фото: 123RF.com/doomu

В преддверии Международного женского дня в марте 2026 года сокращение рабочего дня не планируется, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что, как и в феврале, 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому пятница, 6-е число, останется обычным рабочим днем. Такое распределение способствует поддержанию стабильности в трудовом процессе.

При этом праздничные выходные в этом году будут длиться с 7 по 9 марта, что создаст благоприятные условия для семейных мероприятий и чествования женщин.

"Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника", – добавил Нилов.

Тем не менее сокращенные рабочие дни в текущем году все же запланированы. Они ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Все дни предшествуют праздникам 1 и 9 Мая, 12 июня и 4 ноября.

Следующие длинные выходные наступят на майских праздниках. Граждане будут отдыхать шесть дней: с 1 по 3 мая, а также с 9-го по 11-е число. Причем 1, 2 и 3 мая решили сделать выходными днями, поскольку День труда выпадает на пятницу.