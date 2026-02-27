Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 08:07

Общество
Главная / Новости /

Депутат Нилов: пятница, 6 марта, не будет сокращенным рабочим днем

Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Фото: 123RF.com/doomu

В преддверии Международного женского дня в марте 2026 года сокращение рабочего дня не планируется, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что, как и в феврале, 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому пятница, 6-е число, останется обычным рабочим днем. Такое распределение способствует поддержанию стабильности в трудовом процессе.

При этом праздничные выходные в этом году будут длиться с 7 по 9 марта, что создаст благоприятные условия для семейных мероприятий и чествования женщин.

"Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника", – добавил Нилов.

Тем не менее сокращенные рабочие дни в текущем году все же запланированы. Они ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Все дни предшествуют праздникам 1 и 9 Мая, 12 июня и 4 ноября.

Следующие длинные выходные наступят на майских праздниках. Граждане будут отдыхать шесть дней: с 1 по 3 мая, а также с 9-го по 11-е число. Причем 1, 2 и 3 мая решили сделать выходными днями, поскольку День труда выпадает на пятницу.

Юристы разъяснили нормы выходных при пятидневке

Читайте также


общество

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика