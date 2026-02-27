Форма поиска по сайту

27 февраля, 18:08

Происшествия

Суд заключил под стражу задержанного из-за взяток зампреда правления "Газпром нефти"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения задержанному из-за взяток почти на 30 миллионов рублей заместителю председателя правления ПАО "Газпром нефть" Антону Джалябову, передает ТАСС.

Суд заключил Джалябова под стражу до 25 апреля.

Джалябов был задержан в Санкт-Петербурге 27 февраля. По версии следствия, речь идет о двух эпизодах получения взяток в 2020–2021 годах от руководителей подрядных организаций.

Уточнялось, что он за деньги подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам, обеспечивал их оплату и защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ.

Позднее Джалябову предъявили обвинение. Также было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

