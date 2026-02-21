График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

21 февраля, 05:57

Происшествия

Замглавы департамента недропользования ДФО арестован по обвинению во взяточничестве

Фото: depositphotos/andreyuu

В Приморье суд отправил под стражу заместителя начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Чиновник обвиняется в получении взятки в 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, с марта 2022 по февраль 2023 года фигурант за вознаграждение передавал представителю коммерческой структуры служебную информацию, а также способствовал продлению лицензии на геологическое изучение недр. Деньги передавались через посредников.

В рамках уголовного дела о взятке в крупном размере также был арестован предполагаемый взяткодатель.

Обвиняемый пробудет под стражей два месяца. Расследование контролирует прокуратура.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали руководителя департамента по недропользованию по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого.

Отмечается, что противоправные действия Цуканова и Невеселого связаны с выдачей лицензий на право геологического изучения недр.

