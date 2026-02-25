Форма поиска по сайту

25 февраля, 21:49

Шоу-бизнес

Юрий Лоза усомнился в достоверности современных географических карт

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что современные географические карты могут не в полной мере отражать реальное устройство Земли. Об этом он заявил в беседе с "Абзацем".

По его мнению, существующая картина мира может оказаться не такой, как принято считать.

"Может поменяться сама концепция (Земли. – Прим. ред.), география и картина мира. Или выяснится, что материки расположены совсем не так, как нам рассказывают. Под другими углами", – рассказал артист.

Он подчеркнул, что отсутствие возможности объективного "взгляда со стороны" затрудняет проверку этих данных. Кроме того, артист отметил, что современные карты, состоящие из отдельных фрагментов, могут быть созданы с учетом определенной заранее заданной идеи или концепции.

Ранее композитор уже высказывал предположения, что Земля может быть плоской. Лоза указывал, что геодезисты не используют понятие шарообразной Земли. Он также рассказывал, что, по словам его тестя-моряка, мореходы не используют глобус.

Читайте также


шоу-бизнес

