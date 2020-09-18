Юрий Лоза представил доказательства того, что Земля плоская

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец и композитор Юрий Лоза высказал доказательства того, что Земля плоская, сообщает Пятый канал.

На формирование тезисов артиста повлияли доводы из книги Эрика Дюбэй "200 доказательств того, что Земля не шар", а также знания его родственников – летчиков и мореходов и личный опыт.

Лоза рассказал, что геодезисты не используют понятие шарообразной Земли. Об этом он узнал, когда был студентом географического факультета в Казахском государственном университете.

"Все эти формулы геодезические, когда вы берете из какой-то точки снимаете показания какие-то, по формуле вычисляете расстояние, и никто не берет поправки на круглую Землю", – сказал музыкант.

Он также уведомил, что, по рассказам его тестя-моряка, мореходы не используют глобус.

"Ни в одной компании не стоит глобус. Ни один капитан в мире не рассчитывает свой маршрут, какие-то там по фарватеру свои движения по глобусу – только по картам плоской Земли. Потому что если плыть по глобусу, то поплывешь неизвестно куда", – высказался певец.

Согласно информации дяди композитора, который служил в авиации, самолеты движутся исключительно по прямой плоскости и только в Северном полушарии, сказал Лоза. Также он подчеркнул, что современные навигационные системы не предоставляют информации про перемещение самолетов и кораблей в Южном полушарии.

Еще одним аргументом в пользу плоской Земли Лоза назвал климат на полюсах. Так, он не мог бы отличаться на 20 градусов, если бы планета была шарообразной, считает композитор.

Ранее ученые Техасского технологического университета назвали причину популярности теории "плоской Земли". В ходе исследования большая часть опрошенных сообщила, что подобные мысли пришли к ним после просмотра соответствующих видеороликов на YouTube.

