Ученые выяснили главный источник мифов о "плоской Земле"

Ученые Техасского технологического университета назвали причину популярности теории "плоской Земли". В ходе исследования большая часть опрошенных сообщила, что подобные мысли пришли к ним после просмотра соответствующих видеороликов на YouTube.
Как сообщает "Мир24", авторство большинства подобных видеоматериалов принадлежит "Обществу плоской Земли". При этом, как рассказали участники опроса, изначально они начинали смотреть видео, чтобы посмеяться над нелепой теорией. Однако по мере просмотра увлекались и начинали верить в теорию.
Сторонники общества плоской Земли уверены, наша планета – диск, в центре которого находится северный полюс. А континенты расположены вокруг него. Южного полюса не существует вовсе. А Антарктида – это и есть та самая сплошная ледяная стена по краям диска. Кстати, именно она удерживает воду на планете. Но увидеть эту стену нельзя: на подступах, якобы, заборы, колючая проволока под током, вооруженная охрана и все в этом духе.
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