Число погибших в результате сброса взрывных устройств в Брянске выросло до 2

Фото: MAX/"Егор Ковальчук"

Число погибших в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе Брянска увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Инцидент произошел ночью 27 октября. Взрывчатое вещество было сброшено с БПЛА, в результате на "тубусе" подорвался человек.

Вторым погибшим оказался 67-летний мужчина. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по разминированию, также ограничено движение транспорта по переулку Елецкому и улице Комсомольской.

"Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь", – написал Ковальчук.

Он призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Ранее украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе территорию автобусного предприятия "Новозыбкова" в Брянской области. В результате пострадал 43-летний водитель – ему была оказана вся необходимая помощь. Кроме того, при атаке повреждения получили четыре автобуса.