Один человек погиб при атаке БПЛА на автобус в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирский автобус, следовавший из Симферополя в Москву, подвергся атаке беспилотника в районе города Приморска. В результате удара погиб 1 человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В момент атаки в автобусе находился 31 человек. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Для пассажиров, которым не потребовалась госпитализация, организовали питание и размещение.

Ранее украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе территорию автобусного предприятия "Новозыбкова" в Брянской области. В результате пострадал водитель.