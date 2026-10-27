ПВО за ночь уничтожила украинский беспилотник над Тульской областью

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В Тульской области минувшей ночью действовал режим беспилотной опасности. Силы противовоздушной обороны министерства обороны России обнаружили и уничтожили один украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Также не поступало информации о повреждениях зданий и объектов инфраструктуры.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки 26 октября средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы и две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Кроме того, российские военные сбили 581 беспилотник самолетного типа.