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27 октября, 19:17

Политика

МИД России запретил въезд в страну руководству военных предприятий Британии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия запретила въезд семи представителям руководства военных предприятий Великобритании. Такое решение стало ответом на враждебный антироссийский курс Лондона, заявила пресс-служба МИД.

Меры коснулись гендиректора Rotron Aerospace Алекса Эдварда Хэда, главного военного советника Rotron Aerospace Кева Оливера, председателя совета директоров Rotron Aerospace Джорджа Замбелласа, гендиректора MGI Engineering Роберта Майкла Гаскойна, исполнительного директора компании – производителя дронов Malloy Aeronautics Нила Эплтона, директора и одного из основателей компании по производству разведывательных БПЛА Tekever UK Пола Уэбба и главу отдела технологий и информации BAE Systems Джулиана Фредерика Чарльза Крэкнелла.

В МИД подчеркнули, что Лондон продолжает наращивать усилия по накачиванию Киева оружием. По данным ведомства, вышеперечисленные предприятия снабжают Украину вооружениями и военными технологиями, используемыми для ударов вглубь России.

"Массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели – нанесению нашей стране максимального урона. Эксплуатируемый англичанами тезис о некоем "оборонном дивиденде" для собственного ВПК лишь оттеняет их сугубо потребительский и конъюнктурный подход к Украине", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует поставить Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Вопрос поставок обсуждался 14 октября на встрече британского премьер-министра Энди Бернэма и украинского лидера Владимира Зеленского.

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