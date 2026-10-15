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15 октября, 20:36

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Bloomberg: Великобритания передаст Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

Великобритания передаст Украине дополнительные ракеты Storm Shadow – СМИ

Фото: 123RF.com/andr81

Великобритания планирует поставить Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, вопрос поставок обсуждался 14 октября на встрече премьер-министра Великобритании Энди Бернэма и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сведения, а также уточнять, сколько именно ракет Лондон уже передал Киеву с начала конфликта.

Ранее Бернэм заявил, что Великобритания намерена создавать новые военные технологии для применения на Украине, а также адаптировать собственные разработки к технике, которую Киеву передают другие страны. Работа будет направлена на создание инновационных решений для использования непосредственно на поле боя.

Кроме того, Лондон хочет ускорить передачу Киеву многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles и выделить дополнительные деньги на усиление украинской ПВО. Общая стоимость нового пакета помощи составит 45 миллионов фунтов стерлингов.

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