Bloomberg: Великобритания передаст Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow

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Великобритания планирует поставить Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, вопрос поставок обсуждался 14 октября на встрече премьер-министра Великобритании Энди Бернэма и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сведения, а также уточнять, сколько именно ракет Лондон уже передал Киеву с начала конфликта.

Ранее Бернэм заявил, что Великобритания намерена создавать новые военные технологии для применения на Украине, а также адаптировать собственные разработки к технике, которую Киеву передают другие страны. Работа будет направлена на создание инновационных решений для использования непосредственно на поле боя.

Кроме того, Лондон хочет ускорить передачу Киеву многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles и выделить дополнительные деньги на усиление украинской ПВО. Общая стоимость нового пакета помощи составит 45 миллионов фунтов стерлингов.

