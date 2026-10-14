Лондон ускорит передачу Киеву многоцелевых ракет LMM

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Великобритания ускорит передачу Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM) и выделит дополнительные средства на укрепление украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Энди Бернэма.

Общая стоимость нового пакета военной помощи составит 45 миллионов фунтов стерлингов.

В марте 2025 года британская промышленность и Украина заключили соглашение на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Оно предусматривает передачу Киеву более 5 тысяч ракет LMM. Теперь часть вооружений планируют поставить раньше намеченного срока.

Объявление о новой военной помощи прозвучало накануне встречи Бернэма с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры запланированы на 14 октября в Лондоне.

Москва ранее выступала против расширения военной помощи Киеву. В сентябре министерство иностранных дел России выразило протест временной поверенной в делах Великобритании Дейни Долакии из-за увеличения поставок Украине беспилотников и других вооружений.