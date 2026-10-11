Премьер Британии Бернем заявил, что Украина пережила тяжелый день

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что последние 24 часа оказались тяжелыми для Украины. Об этом он сообщил после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Заявление прозвучало в свете нового телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России.

Премьер Британии выразил полную солидарность Киеву, а также пообещал продолжать давление на Россию. Бернем и Зеленский договорились о личной встрече в ближайшие дни.

9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Затем Соединенные Штаты вывели из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года.

После этого правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Компании уже могут начать работу с зарубежными контрагентами.

В интервью СМИ Зеленский рассказал, что испытал раздражение и чувство предательства после разговора Путина и Трампа. Он пожаловался, что переговорщики США при подготовке ко встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с Россией.