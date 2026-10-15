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Украина накапливает беспилотники и ракеты для атак на Москву. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

По словам дипломата, украинский лидер Владимир Зеленский и его европейские союзники рассчитывают добиться временной передышки, которая позволила бы Вооруженным силам Украины восстановить силы и пополнить запасы вооружений. Полянский подчеркнул, что Москва не намерена предоставлять такую возможность украинскому руководству, назвав это "подарком преступной киевской власти".

Российский постпред также заявил, что Украина накапливает беспилотники и ракеты для атак на Москву. По его словам, такие удары нужны Зеленскому для привлечения внимания.

"Это нужно ему для медиаэффекта, чтобы доказать западным спонсорам, что Украина способна бить в самое сердце России", – сказал Полянский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает перемирие как паузу для перевооружения Киева и "приведения в чувство" Зеленского.

По его словам, Россия от переговоров по Украине не отказывалась и готова к нормальному, вменяемому и честному диалогу, однако при отсутствии такового ситуация будет решаться действиями российских вооруженных сил, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.