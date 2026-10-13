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13 октября, 17:52

Политика

Рябков заявил, что конкретной договоренности по встрече США, РФ и Украины нет

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Конкретная договоренность о трехсторонней встрече по украинскому вопросу с участием представителей России, США и Украины на данный момент не достигнута. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"К тому, что говорилось нашим руководством и министром иностранных дел (Сергеем Лавровым. – Прим. ред.) о трехсторонних встречах как формате, я добавить ничего не могу", – приводит слова дипломата ТАСС.

Отдельно Рябков высказался о контактах Москвы и Вашингтона по украинской тематике. По его словам, они не прерывались, однако публичными не являются. Российская сторона подходит к такой работе максимально ответственно и утечек не допустит.

"Нам главное – результат, а не медийный эффект", – пояснил Рябков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова перейти к мирным переговорам по конфликту на Украине. По его словам, необходимо создать условия для мира на длительную историческую перспективу.

Российский лидер также отметил, что под контролем Киева осталось всего примерно 11% территории ДНР. Однако Путин добавил, что дело не в территориях, а в людях.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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