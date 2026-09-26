Bloomberg: Трамп призвал Зеленского провести переговоры с Путиным в Москве

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Президент США Дональд Трамп на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп, "несмотря на прежние отказы, вновь поднял эту тему", так как Вашингтон пытается возобновить российско-украинский диалог. Однако Зеленский отклонил его предложение. Как отмечают источники, украинского президента расстроил сам факт того, что Трамп затронул этот вопрос.

В ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Он заявил, что обсуждает условия возможного мирного соглашения России и Украины с Путиным. Американский лидер также заявил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно сказались на цене дизельного топлива.

В свою очередь, Зеленский рассказал, что на встрече с президентом США обсуждалось энергетическое перемирие с Россией. По его словам, Киев готов к такому формату перемирия и к обсуждению его условий с российской стороной.