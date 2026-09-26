26 сентября, 08:42Транспорт
Движение перекроют на ряде улиц столицы из-за Московского марафона
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Временные ограничения движения действуют сегодня, 26 сентября, в Центральном и Западном административных округах столицы в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Проезд будет закрыт в разное время на участках улиц Лужники, Большой Дорогомиловской (боковой проезд) и Косыгина. Также ограничения затронут Бережковскую, Ростовскую, Новодевичью и Саввинскую набережные, а также отдельные участки набережных Тараса Шевченко, Лужнецкой и Смоленской.
Кроме того, движение перекроют на Бородинском мосту в сторону области и на Воробьевском шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста.
Дополнительно до 16:00 27 сентября будет недоступна Университетская площадь в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. На участках перекрытий уже запрещена парковка до окончания мероприятия.
Водителей призвали заранее строить маршруты в районы ограничений.
Московский марафон продлится в столице все выходные, 26 и 27 сентября. Для участников подготовили детский и взрослый забеги, а также студенческую и корпоративную эстафеты. В этом году в соревнованиях впервые примут участие порядка 43% зарегистрированных бегунов.
Движение на центральных столичных улицах ограничат из-за марафона