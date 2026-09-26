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26 сентября, 09:41

Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Тюменской области"

В Тюмени пять человек, в том числе годовалый ребенок, получили травмы в результате столкновения двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 25 сентября на улице Дружбы. По предварительным данным, 40-летний водитель Honda, не имея водительских прав, выехал на встречную полосу. Выяснилось, что автомобиль он угнал у своего знакомого.

В результате ДТП пострадали водитель и 32-летняя пассажирка Honda, а также 26-летний водитель Mitsubishi и двое его пассажиров – 26-летняя девушка и годовалый ребенок, находившийся в автолюльке на заднем сиденье.

Проверка показала, что водитель Honda был пьян – алкотестер зафиксировал 0,45 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Отмечается, что мужчина уже 4 раза привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, в том числе к уголовной.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись в районе деревни Кузнечихи под Ярославлем. ДТП произошло в районе дома № 10 по Луговой улице. Предполагается, что водитель 1998 года рождения на Audi столкнулся с Lada, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения.

После автомобиль Lada совершил наезд на мачту стационарного наружного освещения, а следом съехал в кювет. Пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Lada, в том числе двое детей. Их госпитализировали.

Число пострадавших в аварии на Ленинградском проспекте выросло до трех

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