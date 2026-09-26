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26 сентября, 14:23

Спорт

Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Представитель Казахстана Тимур Турлов стал новым президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает ТАСС с генеральной ассамблеи организации, которая проходит в Самарканде.

За Турлова проголосовали 110 делегатов. Его конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. Другой немецкий кандидат Ян-Хенрик Бюттнер выбыл из борьбы после первого тура голосования.

38-летний Турлов является уроженцем Москвы. В 2023 году он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, а в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Также Турлов является основателем холдинга Freedom Holding Corp. Он стал девятым президентом FIDE.

Ранее россиянин Аркадий Дворкович, руководивший федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и отказался от участия в выборах. Исполняющим обязанности президента был назначен 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

Турлов входил в команду Дворковича до того, как тот снял свою кандидатуру. Также был утвержден выборной комиссией FIDE в качестве кандидата на пост вице-президента организации экс-министр спорта России Павел Колобков. Он был выдвинут национальными федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана.

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