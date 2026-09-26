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26 сентября, 16:22

Политика

Законопроект "Антифрод 3.0" планируют внести в Госдуму осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проект третьего пакета мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками "Антифрод 3.0" планируется внести в Госдуму на рассмотрение осенью 2026 года. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин на международном форуме "Диалог о фейках 4.0".

Он уточнил, что пакет включает меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, регулированию оборота CИМ-карт и предоставления услуг связи, сокращению избыточного сбора персональных данных, а также дополнительные требования к провайдерам хостинга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий второй пакет мер "Антифрод 2.0". Документ включает более 20 норм, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу: часть нововведений начала действовать с 1 сентября 2026 года, остальные вступят в силу 1 марта и 1 сентября 2027 года, а также 1 января 2028 года.

До этого, в 2025 году, был принят закон о противодействии кибермошенничеству, предусматривающий внедрение антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга.

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