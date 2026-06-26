Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Владимир Путин подписал закон, вводящий тревожную кнопку на "Госуслугах", чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Он вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Россияне с помощью тревожной кнопки смогут через "Госуслуги" пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее говорил, что дубль такой кнопки важно сделать в банковских приложениях и мессенджере MAX.

Операторов же обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения преступлений. Сведения о них будут передавать в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Обслуживание таких номеров будут приостанавливать.

Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела.

Также закон дает разрешение государственным органам, кредитным организациям и Центробанку делать бесплатные массовые обзвоны людей с целью предотвращения мошенничества, а также для информирования о подозрительных операциях.

В целом данный закон объединяет порядка 30 инициатив. В частности, он предусматривает ограничение числа банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, до 20.

Финансовые организации для защиты от вредоносных программ будут защищать свои сайты и приложения. Они должны будут предлагать клиентам устанавливать дополнительную защиту на гаджетах. Банки введут механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов.

Отдельная норма отвечает за создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств. В ней будут содержаться данные о запрещенных и разрешенных к использованию в России идентификаторах телефонов. За ее наполнение должны отвечать органы власти и операторы связи.

Закон даст возможность россиянам устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Кроме того, родители должны будут уведомлять оператора о передаче ребенку сим-карты.

Ранее Путин подписал закон о введении административных штрафов за использование владельцами российских сайтов зарубежных сервисов для авторизации пользователей. В том числе эта мера касается использования иностранной электронной почты.

