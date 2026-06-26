Собянин выразил соболезнования в связи со смертью экс-министра обороны Иванова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего министра обороны России Сергея Иванова в связи с его смертью. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам градоначальника, из жизни ушел крупный государственный деятель, который посвятил себя служению РФ. Иванов внес большой личный вклад в обеспечение нацбезопасности и укрепление обороноспособности страны. Кроме того, экс-министр обороны многое сделал для экологии и развития российского транспортного комплекса, а также повышения качества жизни граждан, уточнил Собянин.

"Профессионализм, талант, мудрость, интеллигентность и порядочность Сергея Борисовича Иванова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти и нашем обществе. Светлая память об этом замечательном человеке и верном товарище навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и единомышленников", – говорится в телеграмме.

О смерти Иванова стало известно 26 июня. Ему было 73 года. Владимир Путин выразил семье политика глубокие соболезнования.

Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. После окончания Ленинградского государственного университета он поступил на службу в органы госбезопасности. В 1999 году он занял пост секретаря Совбеза РФ, а с 2001 по 2007 год работал в должности министра обороны.

Затем его назначили первым зампредом правительства. В 2016-м Иванов стал спецпредставителем президента, а в 2024-м был переназначен на эту должность.