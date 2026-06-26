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26 июня, 15:30

Политика

Путин соболезнует в связи со смертью экс-министра обороны Иванова

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин выражает глубокие соболезнования родным бывшего министра обороны Сергея Иванова в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент России <...> направил семье телеграмму соболезнований", – сказал представитель Кремля.

О смерти политика высказался в своем телеграм-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он назвал уход из жизни Иванова невосполнимой и тяжелой утратой для его близких, друзей и "всех, кому посчастливилось знать Сергея Борисовича". Дмитриев добавил, что разделяет боль его родных и вместе с ними скорбит.

Соболезнования выразила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно ее телеграмме, которую распространила пресс-служба верхней палаты парламента, она "глубоко опечалена известием о кончине" Иванова.

"Сергей Борисович был замечательным человеком, талантливым руководителем, без остатка посвятившим свою жизнь служению Отечеству", – отметила Матвиенко, подчеркнув, что он прошел "свой жизненный путь достойно, оставив заметный след в истории России, которой был всецело предан".

О смерти Иванова стало известно 26 июня. Ему было 73 года.

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет, а позже поступил на службу в органы госбезопасности, в частности в КГБ СССР и его правопреемники.

В 1999 году Иванов получил должность секретаря Совета безопасности России, а с 2001 по 2007 год занимал должность министра обороны. После этого его назначили первым заместителем председателя правительства. В 2016 году Иванов стал спецпредставителем президента, в 2024-м его вновь переназначили на эту должность.

Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

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