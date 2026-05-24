Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 09:26

Политика

Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Фото: nalchik.kbr.ru

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии.

На этот пост Ахохов был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года его кандидатура была официально утверждена. У него осталась жена и трое сыновей.

Ахохов родился в 1971 году в Баксане. В 1995-м он отучился на социолога в Московском государственном университете имени В. М. Ломоносова, а через 8 лет – завершил обучение на юриста в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова.

В период с 1996 по 1998 год Ахохов являлся ключевым специалистом Администрации свободной экономической зоны "Кабардино-Балкария", а после он трудился в налоговых органах.

В сентябре 2001-го Ахохов возглавил отдел кадров УМНС России по КБР, где проработал год. После его перевели в органы налоговой полиции, где он стал начальником Урванского межрайонного отдела УФСНП РФ по КБР.

С июня 2003 года Ахохов возглавлял оперативно-разыскной отдел в управлении налоговых преступлений МВД КБР, а через год он стал заместителем руководителя МР ИМНС России № 1 по КБР. В 2005-м его назначили руководителем ИФНС России по Нальчику.

В сентябре 2006 года Ахохов стал начальником межрайонной ИФНС России № 2 по КБР, а в мае 2014 года он начал работать заместителем руководителя управления ФНС России по КБР. Через год его назначили на должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика