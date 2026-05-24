Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Фото: nalchik.kbr.ru

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает администрация главы Кабардино-Балкарии.

На этот пост Ахохов был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года его кандидатура была официально утверждена. У него осталась жена и трое сыновей.

Ахохов родился в 1971 году в Баксане. В 1995-м он отучился на социолога в Московском государственном университете имени В. М. Ломоносова, а через 8 лет – завершил обучение на юриста в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова.

В период с 1996 по 1998 год Ахохов являлся ключевым специалистом Администрации свободной экономической зоны "Кабардино-Балкария", а после он трудился в налоговых органах.

В сентябре 2001-го Ахохов возглавил отдел кадров УМНС России по КБР, где проработал год. После его перевели в органы налоговой полиции, где он стал начальником Урванского межрайонного отдела УФСНП РФ по КБР.

С июня 2003 года Ахохов возглавлял оперативно-разыскной отдел в управлении налоговых преступлений МВД КБР, а через год он стал заместителем руководителя МР ИМНС России № 1 по КБР. В 2005-м его назначили руководителем ИФНС России по Нальчику.

В сентябре 2006 года Ахохов стал начальником межрайонной ИФНС России № 2 по КБР, а в мае 2014 года он начал работать заместителем руководителя управления ФНС России по КБР. Через год его назначили на должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты КБР.

