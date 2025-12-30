Умерла внучка Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Фото: AP Photo/Steven Senne

Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на странице библиотеки-музея имени Джона Кеннеди в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Наша прекрасная Татьяна скончалась сегодня (30 декабря. – Прим. ред.) утром. Она всегда будет в наших сердцах", – говорится в сообщении библиотеки.

В последние месяцы Шлоссберг боролась с лейкемией, врачи поставили ей соответствующий диагноз вскоре после родов.

Шлоссберг родилась в 1990 году в семье бывшего посла США в Австралии и Японии Кэролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга. Она писала статьи на тему науки и экологии для многих крупных американских изданий, в том числе The New York Times, The Atlantic и Bloomberg.