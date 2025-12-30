Форма поиска по сайту

30 декабря, 16:45

Культура

Умер советский иллюзионист Эмиль Кио

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Советский иллюзионист Эмиль Кио (настоящая фамилия – Ренард. – Прим. ред.) скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

Он выразил слова поддержки родственникам и поклонникам иллюзиониста.

"Земля Вам пухом", – добавил Запашный.

Как рассказали в пресс-службе Большого Московского цирка, прощание с Кио пройдет 2 января в церемониальном зале Троекуровского кладбища, расположенном на Рябиновой улице. Там же иллюзионист будет похоронен.

Кио родился в 1938 году. Он является сыном циркового артиста и фокусника Эмиля Кио – старшего и братом иллюзиониста Игоря Кио. С 1961 года артист начал работать ассистентом отца, а после его смерти стал выступать вместе с братом.

Затем Кио стал артистом Всесоюзного творческо-производственного объединения государственных цирков "Союзгосцирк". В 1966-м он создал свой иллюзионный аттракцион, с которым гастролировал не только по Советскому Союзу, но и Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и другим странам.

В общей сложности он презентовал свыше 14 тысяч представлений, которые посмотрели более 60 миллионов человек. Кио известен тем, что изобрел фокус с мягким шестом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст.

Помимо этого, артист занимался популяризацией искусства иллюзии: в журнале "Юный техник" он вел рубрику "По ту сторону фокуса", где в деталях описывал нюансы сотен фокусов.

В 1990 году Кио получил звание народного артиста РСФСР, а через год стал председателем Союза цирковых деятелей России. Однако в 2016-м артист подал в отставку. Был награжден орденом Дружбы.

