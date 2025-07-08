Умерла заслуженная артистка России дрессировщица Нина Корнилова

Фото: circus.ru

Заслуженная артистка России Нина Корнилова, которая известна как дражировщица слонов, умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Большого Московского цирка.

В учреждении отметили, что талант Корниловой и ее преданность искусству отметили тысячи зрителей, а также коллеги артистки. Она, по их мнению, стала одной из самых уважаемых личностей в мире циркового искусства благодаря тем навыкам и артистизму, которые были ею продемонстрированы.

Кроме того, представители цирка отметили любовь Корниловой к животным и ее умение находить с ними контакт.

"Корнилова оставила после себя яркое наследие, которое будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел её на манеже и знал как человека", – сказано в заявлении учреждения.

В цирке выразили искренние соболезнования родственникам дрессировщицы, подчеркнув, что ее труд никогда не будет забыт.

Корнилова родилась 25 декабря 1926 года. До 1943-го она выступала в Ростовском театре оперетты, а после ее включили в систему главного управления цирками. В 1970-м артистку назначили на пост дрессировщицы. Спустя время она стала известна благодаря своим номерам со слонами.

В начале 2000-х Корнилова выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Веселые слонята" ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. В 2021 году она была награждена орденом Почета.

