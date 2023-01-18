Народный артист СССР Хаким Зарипов умер в возрасте 98 лет

Фото: circus.ru

Советский цирковой наездник и дрессировщик лошадей, народный артист СССР Хаким Зарипов умер в Ташкенте в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте "Росгосцирка".

"Сегодня, 18 января 2023 года, в Ташкенте на 99-м году жизни не стало выдающегося артиста советского цирка, джигита-наездника, дрессировщика лошадей Хакима Зарипова", – говорится в сообщении.

Коллектив "Росгосцирка" выразил соболезнования семье Зарипова.

Хаким Зарипов родился в 1924 году в семье основателя цирковой династии Карима Зарипова. Карьеру джигита-наездника артист начал в 1938 году, со временем завоевав репутацию мастера конного жанра. В более поздние годы Зарипов работал в должности худрука нескольких цирковых коллективов и директора цирков. В общей сложности Зарипов посвятил цирку более 80 лет.

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