Актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет

Фото: ТАСС/Zuma/Marco Provvisionato

Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Rainews24.

Причины смерти деятельницы искусства не уточняются. Сообщается, что осенью 2022 года она перенесла операцию после перелома бедра со смещением.

Актриса родилась 4 июля 1927 года в итальянском регионе Лацио. В 1945 году ее семья переехала на окраины Рима, где Лоллобриджида стала зарабатывать первые деньги в качестве художницы.

Ее актерская карьера началась с эпизодических ролей в фильмах "Черный орел", "Любовный напиток", "Преступление Джованни Эпископо", "Паяцы", "Без ума от оперы" и "Молодой Карузо". Популярность пришла к Лоллобриджиде после картины Кристиана-Жака "Фанфан-Тюльпан", где она исполнила роль Аделины.

Дебют актрисы в Голливуде произошел в 1956 году. Среди наиболее известных лент с ее участием – "Ночные красавицы", "Хлеб, любовь и фантазия", "Собор Парижской Богоматери", "Король, дама, валет".

Артистка удостоена французского ордена Искусств и литературы, ордена Почетного легиона и ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

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