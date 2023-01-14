Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Фото: TACC/Антон Новодережкин

Российская и советская актриса, народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", – сказал собеседник агентства.

Варшавер уточнил, что прощание пройдет 17 января на сцене "Ленкома", в котором служила актриса.

Прошлым летом в СМИ появлялись слухи о госпитализации Чуриковой в Боткинскую больницу после неудачного падения. Варшавер тем не менее эту информацию опровергал.

Инна Чурикова родилась в октябре 1943 года. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина и тогда же присоединилась к труппе Московского театра юного зрителя. Позже она несколько раз меняла театры, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома" (раньше – Театр имени Ленинского комсомола).

В 1960-м году артистка дебютировала в картине "Тучи над Борском" режиссера Василия Ординского. В последующие годы неоднократно снималась в кино. Среди наиболее известных ее работ – роли в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".



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