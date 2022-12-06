Скончалась звезда фильма "Двое: я и моя тень" Кирсти Элли

Фото: AP Photo/Richard Shotwell/Invision

Умерла американская актриса Кирсти Элли, известная по роли в фильме "Двое: я и моя тень" с сестрами Мери-Кейт и Эшли Олсен. Об этом в Twitter сообщила семья голливудской звезды.

Кирсти Элли ушла из жизни в возрасте 71 года. Актриса боролась с раком. Ее дети рассказали, что такой диагноз врачи поставили совсем недавно.

Помимо роли в фильме "Двое: я и моя тень", Элли запомнилась телезрителям по ролям в семейных комедиях "Смотрите, кто заговорил!" и "Уж кто бы говорил". Всего за ее плечами более 70 ролей в кино.

Актриса получила премии "Эмми" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ" за роль в сериале "Чирс". Еще одну "Эмми" ей присудили за лучшую женскую роль в картине "Мать Дэвида".

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