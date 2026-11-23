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Барсучий жир, который россияне традиционно применяют при простуде и кашле, может оказаться источником опасных инфекций – прежде всего если сырье получено от животных, не прошедших ветеринарную проверку, рассказали Life.ru врач-инфекционист Марият Мухина и эколог Илья Рыбальченко.

Мухина отметила, что жирные кислоты и жирорастворимые витамины в составе продукта сами по себе не гарантируют лечебного действия. Основную угрозу создают зараженные мышечные ткани, попавшие в жир: в этом случае возможно заражение трихинеллезом.

Заболевание протекает с высокой температурой, отеками лица, выраженными болями в мышцах и поражением внутренних органов. Личинки трихинелл выживают в недостаточно обработанных тканях, поэтому вытапливание жира в домашних условиях врач не считает надежной защитой.

Дополнительный риск – бактерии, которые попадают в продукт при кустарной разделке туши, приготовлении и хранении. Кроме того, при долгом контакте с кислородом жир окисляется и горкнет, накапливая нежелательные продукты распада липидов.

По словам Рыбальченко, сезонный рост спроса может опережать возможности легальных поставщиков. Такая ситуация создает условия для незаконной добычи животных и фальсификации продукции. Кроме того, повышенный спрос может спровоцировать рост цен, из-за чего покупателям становится сложнее избежать приобретения подделок или товаров с непрозрачным происхождением.

"Под видом барсучьего жира потенциально могут продавать свиной, говяжий или смесь разных животных жиров", – пояснил эксперт.

Рыбальченко напомнил, что федеральными правилами сезон охоты на барсука установлен с 15 августа по 31 октября, поэтому возросший спрос в ноябре и декабре не дает права добывать животных вне разрешенных сроков. Распознать подлинность сильно переработанного жира по цвету, запаху и консистенции практически невозможно – для проверки нужны лабораторные исследования.

Убедительных клинических доказательств эффективности барсучьего жира против простуды, бронхита и кашля нет, подчеркнули эксперты. Особенно опасно использовать его вместо назначенного лечения: за привычным кашлем может скрываться серьезное заболевание, вплоть до пневмонии.

Покупателям рекомендуют проверять происхождение продукта, сведения о производителе и подтверждение ветеринарного контроля. Жир неизвестного происхождения, особенно приобретенный у частных продавцов без документов, несет дополнительные риски для здоровья.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Павел Баранов предупредил, что людям с гипертонией необходимо ограничивать употребление соли. По его словам, при повышенном давлении рекомендуется употреблять не более 2–3 граммов этого продукта в день. Если заболевание плохо поддается контролю, от соли следует отказаться полностью. Специалист пояснил, что в некоторых случаях даже сочетание нескольких препаратов не позволяет нормализовать давление. При этом здоровым людям строгие ограничения не требуются.

