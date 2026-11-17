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Людям с гипертонией следует осторожно употреблять в пищу соль. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-диетолог, эндокринолог Павел Баранов.

По его словам, людям с повышенным давлением рекомендуется ограничить употребление соли 2–3 граммами в день или же вовсе отказаться от этого продукта, если гипертония тяжело контролируется.

Специалист пояснил, что в ряде случаев даже комбинация из препаратов для снижения давления не позволяет достичь нормы. При этом для здоровых людей строгих ограничений нет.

"Остальные какие-то лимиты, остальные нормы, скажем так, очень индивидуальны и будут зависеть от того, есть ли у человека какие-то противопоказания, какие-то рекомендации, назначенные ему лечащим врачом", – заключил Баранов.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова рассказала, что полностью исключать сладкое из рациона при повышенном давлении не нужно, это распространенный миф.

Как объяснила специалист, сам по себе сахар не оказывает такого же прямого воздействия на артериальное давление, как, например, переизбыток натрия. Основная опасность заключается в другом: большое количество сладкого способствует набору лишнего веса и повышает риск развития сахарного диабета.