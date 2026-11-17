Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Москва-Сити" началось строительство нового 52-этажного делового центра, на площадке уже разрабатывают котлован. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на председателя ведомства Антона Слободчикова.

Общая площадь комплекса превысит 190 тысяч квадратных метров. Под землей разместят 7 уровней отапливаемого паркинга на 485 машино-мест, около половины из которых приспособят для электромобилей. Ресторан планируют открыть на 51-м и 52-м этажах, для доступа к нему установят два отдельных панорамных лифта, которые будут следовать без промежуточных остановок.

"Инспекторы Мосгосстройнадзора составили программу выездных проверок офисного центра", – добавил Слободчиков.

По его словам, специалисты комитета проверят ход строительства и соответствие работ утвержденным проектным решениям. На участке уже завершили устройство 257 свай глубиной 55 метров. Одновременно с разработкой котлована формируют "стену в грунте", а для понижения уровня подземных вод пробурят 16 скважин.

В отделке фасада используют панорамное остекление из стемалита и алюминиевых профилей. Образ дополнят вертикальные пилоны, которые чередуются с волнообразными гранями из анодированного алюминия. Под офисы отведут свыше 133 тысяч квадратных метров, еще более 1,7 тысячи квадратных метров займет сервисная инфраструктура для резидентов и посетителей.

Во входной части оборудуют двухъярусное лобби. На нижнем уровне расположатся стойка ресепшен и зона отдыха, на верхнем – торговые точки, банкоматы, пункты выдачи заказов, ресторанный зал и комната матери и ребенка.

Слободчиков добавил, что Мосгосстройнадзор будет сопровождать объект на всех этапах. К выездным мероприятиям привлекут сотрудников подведомственного Центра экспертиз: они проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества конструкций и применяемых материалов.

Ранее стало известно, что в Беговом районе на севере Москвы появится административно-деловой комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров, рассчитанный примерно на тысячу рабочих мест. Десятиэтажное здание возведут в Бумажном проезде на участке 0,36 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ).

